Invicto em 2026, Alcaraz vence Ruud e avança às quartas de Indian Wells
compartilheSIGA
Ainda invicto neste ano, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o norueguês Casper Ruud nesta quarta-feira (11) e avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O número 1 do mundo venceu Ruud (13º) com parciais de 6-1 e 7-6 (7/2) em uma hora e meia.
Alcaraz, bicampeão de Indian Wells (2023 e 2024), enfrentará nas quartas de final outro ex-campeão no deserto da Califórnia, Cameron Norrie, que mais cedo eliminou o australiano Rinky Hijikata.
O britânico, campeão em 2021, derrotou Alcaraz em três dos oito confrontos entre eles, incluindo o último encontro em outubro passado no Masters 1000 de Paris.
Nesta quarta-feira, Alcaraz também enfrentou um adversário conhecido, Casper Ruud, o mesmo oponente contra quem conquistou seus primeiros títulos de Masters 1000 (Miami, 2022) e Grand Slam (US Open, 2022).
O primeiro set foi totalmente dominado pelo espanhol diante de um Ruud irregular, que cometeu 13 erros não forçados, contra apenas quatro de Alcaraz.
Após fechar o primeiro set em 37 minutos, Carlos Alcaraz encontrou mais resistência no segundo, mas conseguiu fechar a partida sem ceder um único break point.
Com isso, o espanhol estendeu sua invencibilidade no ano para 15 vitórias, incluindo os títulos do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Doha.
- Medvedev também avança -
O russo Daniil Medvedev, que perdeu para Alcaraz nas finais de 2023 e 2024, avançou para as quartas de final pelo quarto ano consecutivo ao derrotar o promissor americano Alex Michelsen por 6-2 e 6-4.
Na próxima fase, o ex-número um do mundo poderá enfrentar Djokovic novamente, naquele que seria o décimo sexto capítulo de uma rivalidade que inclui três finais de Grand Slam.
O gigante sérvio busca sua primeira aparição nas quartas de final do Coachella Valley desde 2016, quando conquistou seu quinto e último título.
Para isso, ele precisa destronar o atual campeão, Jack Draper, nesta quarta-feira.
O britânico, que acaba de retornar ao circuito após meses lesionado, teve dificuldades para vencer o espanhol Roberto Bautista em sua estreia, mas melhorou seu desempenho na rodada seguinte ao derrotar o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0.
--- Resultados desta quarta-feira do Masters 1000 de Indian Wells:
- Simples masculino - Oitavas de final:
Cameron Norrie (GBR/N.27) x Rinky Hijikata (AUS) 6-4, 6-2
Daniil Medvedev (RUS/N.11) x Alex Michelsen (EUA) 6-2, 6-4
Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Casper Ruud (NOR/N.13) 6-1, 7-6 (7/2)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
gbv/ma/aam