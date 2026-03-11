Goleiro do Tottenham agradece apoio após "pesadelo" na Liga dos Campeões

O goleiro do Tottenham, Antonin Kinsky, agradeceu aos seus torcedores nesta quarta-feira (11) pelo apoio após o seu "pesadelo", tendo sido substituído pelo técnico Igor Tudor apenas aos 17 minutos em sua estreia na Liga dos Campeões, na terça-feira, em uma derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid.

O treinador croata havia deixado Guglielmo Vicario no banco para a entrada do goleiro tcheco, que não jogava desde outubro e acabou cometendo duas falhas clamorosas com os pés, que resultaram no primeiro e no terceiro gols do time espanhol.

Também culpado no segundo gol do 'Atleti', Kinsky foi substituído por Tudor aos 17 minutos, dando lugar a Vicario, que havia sido titular nas últimas cinco derrotas do Tottenham na Premier League.

"Obrigado pelas mensagens", publicou Kinsky no Instagram. "Do sonho ao pesadelo e de volta ao sonho. Nos vemos".

Kinsky chegou ao clube londrino vindo do Slavia Praga em janeiro de 2015. Ele disputou a maior parte de suas 13 partidas pelo Tottenham pouco depois de ser contratado, enquanto Vicario estava lesionado.

O lendário goleiro do Manchester United e da Dinamarca, Peter Schmeichel, disse que Tudor "acabou com a carreira de Kinski".

O zagueiro do Tottenham, Kevin Danso, apoiou seu companheiro de equipe e o encorajou a se recuperar.

"É uma situação difícil, mas nós, como equipe, vamos apoiá-lo", garantiu Danso.

"Essas coisas acontecem. Infelizmente, aconteceu com ele, mas ele é um grande goleiro e tenho certeza de que vai se recuperar."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kca/jc/dam/iga/aam