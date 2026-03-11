Bodo/Glimt atropela Sporting (3-0) e fica perto das quartas da Champions

O Bodo/Glimt, da Noruega, time sensação desta temporada, venceu em casa o Sporting de Lisboa por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na noite desta quarta-feira (11), e ficou numa situação bem favorável para avançar às quartas de final do torneio.

Após surpreender ao eliminar a Inter de Milão na repescagem, o time norueguês dominou o Sporting no primeiro tempo com gols de Fet (32', de pênalti) e Blomberg (45'+1), antes de selar a vitória graças a Högh (71').

Estreante na Liga dos Campeões, o Bodo está agora em ótima posição para chegar às quartas de final, onde o adversário será Bayer Leverkusen ou Arsenal.

Nesta quarta-feira, no Estádio Aspmyra, a equipe chegou a uma impressionante quinta vitória consecutiva na competição.

O Bodo começou bem e quase abriu o placar aos oito minutos, quando Blomberg recebeu a bola nas costas da defesa e cruzou para Jens Petter Hauge, mas o atacante, em boa fase, chutou rente à trave.

O Sporting ameaçou pela primeira vez em um contra-ataque logo após o meia do Bodo, Hakon Evjen, ter um chute defendido por Rui Silva, mas a finalização rasteira de Luis Guilherme foi bem defendida pelo goleiro do time da casa, Nikita Haikin.

Os anfitriões foram recompensados por sua pressão aos 29 minutos, quando tiveram um pênalti marcado a seu favor após uma falta de Georgios Vagiannidis em Sondre Fet. Ele mesmo converteu deslocando o goleiro Rui Silva.

O Bodo marcou o segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo, com Blomberg colocando a bola no canto e comemorando com uma cambalhota.

O Sporting dominou a posse de bola após o intervalo, mas teve dificuldades para criar chances.

Já o Bodo sempre levou perigo e Kasper Hogh, que também havia marcado contra Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão, desviou o cruzamento rasteiro de Blomberg para coroar mais uma noite memorável para o azarão norueguês.

Os portugueses vão precisar de uma virada heroica no jogo de volta em Lisboa, na próxima terça-feira, dia 17.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gag/bde/jc/mw/aam/cb