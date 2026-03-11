Real Madrid vence City (3-0) com hat-trick de Valverde na ida das oitavas da Champions
Com um hat-trick do meio-campista uruguaio Fede Valverde, o Real Madrid derrotou o Manchester City por 3 a 0 nesta quarta-feira (11), no estádio Santiago Bernabéu, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e ficou mais perto da classiicação.
O capitão dos 'merengues', que marcou os três gols no primeiro tempo (20', 27' e 42'), sendo o último com muita categoria, foi o destaque absoluto da partida.
Apesar de um pênalti perdido por Vinícius Junior no segundo tempo, o time espanhol abre uma vantagem confortável neste clássico dos últimos anos na principal competição de clubes da Europa, antes do jogo de volta, que será disputado na próxima terça-feira, no Etihad Stadium, em Manchester.
