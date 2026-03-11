PSG domina Chelsea (5-2) e se aproxima das quartas da Champions

O Paris Saint-Germain abriu uma vantagem confortável nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Chelsea por 5 a 2 nesta quarta-feira (11), no Parque dos Príncipes, com uma grande atuação do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de dois gols e uma assistência.

Bradley Barcola (10'), Ousmane Dembélé (40'), Vitinha (74') e Kvarastskhelia (86' e 90+3') marcaram para o PSG, enquanto Malo Gusto (28') e Enzo Fernández (57') empataram provisoriamente em duas ocasiões para os 'Blues'.

Com a boa vitória, o time parisiense vai a Stamford Bridge na próxima terça-feira podendo perder por até dois gols de diferença para ir às quartas de final da Champions.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dam/cl/cb