Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Assessor de Khamenei chama Trump de 'Satanás em pessoa' e promete destruir Israel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 18:40

compartilhe

SIGA

Um assessor militar do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, atacou nesta quarta-feira (11) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em declarações à TV estatal, enquanto os dois países travam uma guerra que mergulhou o Oriente Médio no caos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Trump é o presidente americano mais corrupto e estúpido", disse Yahya Safavi. "É o Satanás em pessoa."

O assessor reiterou as ameaças do Irã de destruir Israel, que luta com os Estados Unidos na guerra.

O Exército iraniano ameaçou hoje lançar ataques contra alvos econômicos americanos e israelenses no Oriente Médio, entre eles bancos, após uma instituição financeira do Irã ser alvo de bombardeios noturnos.

"O inimigo nos abriu caminho para atacar centros econômicos e bancos pertencentes aos Estados Unidos e ao regime sionista", afirmou o comando central operacional das Forças Armadas iranianas, em comunicado divulgado pela TV estatal. Ele pediu à população da região que se mantenha a mais de 1 km de distância dos bancos.

Segundo a imprensa do Irã, ataques americanos e israelenses atingiram durante a noite um banco em Teerã, causando a morte de funcionários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/ser/amj/ad/dga/lb/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay