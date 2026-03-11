Trump diz que vai usar 'um pouco' da reserva estratégica de petróleo dos EUA

O presidente Donald Trump disse, nesta quarta-feira (11), que os Estados Unidos vão usar "um pouco" das suas reservas estratégicas de petróleo, depois que a Agência Internacional de Energia (AIE) anunciou que os países-membros recorreriam a estes estoques por causa da guerra contra o Irã.

"Agora mesmo, a reduziremos um pouco, isso fará baixar os preços", disse Trump em entrevista à emissora Local 12 de Cincinnati, Ohio, quando perguntado se recorreria à reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-jz/mr/mvv/am