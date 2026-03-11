Assine
Internacional

Funeral de autoridades mortas na guerra reúne multidão em Teerã

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 17:18

Milhares de pessoas desafiaram nesta quarta-feira (11) os bombardeios contínuos em Teerã para participar do funeral de autoridades que morreram em ataques americanos e israelenses, a maior concentração pública na capital iraniana desde o começo da guerra.

Milhares de pessoas se reuniram na praça Enghelab de Teerã, o que contrastava com as avenidas vazias nas áreas vizinhas.

A cerimônia aconteceu sob fortes medidas de segurança, e protegida pelas forças especiais. Um oficial usava um lenço preto com a imagem do aiatolá Ali Khamenei, morto no primeiro dia da guerra, após 36 anos no poder. 

Também morreram em ataques simultâneos o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Abdolrahim Moussavi; o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour; o Ministro da Defesa, Aziz Nassirzadeh, e o assessor de segurança Ali Shamkhani.

Os caminhões que transportavam os caixões e seu séquito formaram uma procissão pelo centro de Teerã. Um jornalista da AFP observou um pequeno caixão com a fotografia de um bebê de 2 meses, vítima dos ataques.

Em meio à multidão, mulheres vestiam chadores pretos e carregavam bandeiras e flores. Adolescentes exibiam fotos de Ali Khamenei e de seu sucessor, Mojtaba Khamenei, ferido no mesmo ataque que matou seu pai, sua mulher e sua mãe.

O Irã atacou hoje navios no Estreito de Ormuz e afirmou que está preparado para uma guerra longa, que "destruirá" a economia mundial.

