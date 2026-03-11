Swiatek atropela Muchova e avança às quartas de final em Indian Wells

A polonesa Iga Swiatek atropelou a tcheca Karolina Muchova nesta quarta-feira (11) e garantiu uma vaga nas quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos, pelo quinto ano consecutivo.

Swiatek, número 2 do mundo, derrotou Muchova (13ª) com parciais de 6-2 e 6-0 na partida que abriu a jornada na quadra central.

A duas vezes campeã de Indian Wells (2022 e 2024) deu uma aula de tênis minando toda a confiança que a talentosa tcheca havia conquistado após seu triunfo em fevereiro no WTA 1000 de Doha.

O jogo avassalador de Swiatek não deu trégua à adversária, não permitindo que ela tivesse uma única chance de quebra de serviço nos breves 77 minutos de duração da partida.

Sob o forte sol da Califórnia, Karolina Muchova não conseguiu confirmar seu serviço em nenhum dos três games em que sacou no segundo set.

A tenista polonesa já a havia derrotado em quatro dos cinco confrontos anteriores, incluindo um no ano passado em Indian Wells, onde também perdeu apenas dois games.

"Me senti muito bem, senti que estava jogando cada vez melhor. Simplesmente fantástico", disse Swiatek após a vitória.

Sua adversária nas quartas de final será a vencedora da partida desta quarta-feira entre outra tenista tcheca, Katerina Siniaková, e a ucraniana Elina Svitolina.

A ex-número um do mundo, de 24 anos, busca seu terceiro título em Indian Wells, o que a colocaria no topo da lista de maiores vencedoras deste prestigiado torneio.

