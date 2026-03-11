Retido em Doha, presidente do PSG não estará no Parque dos Príncipes em jogo da Champions

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, está retido em Doha devido às dificuldades para deixar o Catar de avião e não estará presente no Parque dos Príncipes para acompanhar o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, informou uma fonte de seu entorno nesta quarta-feira (11).

"Dada a situação atual na região, ele optou por permanecer em Doha durante este período complicado (...) apesar de ter a intenção de comparecer, como aconteceu em todos os jogos do clube na Champions", explicou a fonte.

Diversas explosões foram ouvidas nesta quarta-feira na capital catari, no 12º dia da guerra desencadeada pela ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.

O Ministério do Interior do Catar havia declarado anteriormente um "alto nível de ameaça à segurança" e pediu aos cidadãos que permaneçam em suas casas e longe das janelas.

Segundo a pasta, 16 pessoas ficaram feridas no país por disparos de drones iranianos.

Os voos partindo de Doha só estão sendo confirmados pouco antes da decolagem, o que dificulta o planejamento de viagens.

