Polícia da Noruega detém três irmãos por explosivo contra embaixada dos EUA

A polícia da Noruega anunciou nesta quarta-feira (11) a prisão de três irmãos de origem iraquiana, suspeitos de terem perpetrado um "atentado terrorista com bomba" contra a embaixada dos Estados Unidos no fim de semana passado em Oslo.

A explosão danificou uma entrada da embaixada americana na noite de sábado. Causou danos materiais leves, mas não deixou feridos.

Os três homens, com cerca de vinte anos de idade, foram detidos nesta quarta-feira em Oslo.

Um deles está sob suspeita de ter colocado o artefato explosivo na embaixada. Os outros dois, acrescentou a polícia, são suspeitos de cumplicidade.

"Continuamos trabalhando sobre várias hipóteses. Uma delas é que possa se tratar de uma operação encomendada por um ator estatal", declarou um responsável da polícia, Christian Hatlo.

"É bastante natural levando em conta o alvo, a embaixada dos Estados Unidos, e a situação de segurança em que o mundo se encontra hoje em dia", acrescentou.

Em seu relatório anual de avaliação de ameaças, publicado no mês passado, os serviços de segurança interna (PST) afirmavam que o Irã, considerado uma das principais ameaças para o reino escandinavo, poderia apoiar-se em "atores por delegação", em particular "redes criminosas".

Nenhum dos suspeitos detidos nesta quarta-feira era conhecido pelos serviços policiais locais.

