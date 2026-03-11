Torcedor do Barcelona vai ao St. James' Park errado e assiste a jogo da 3ª divisão inglesa

Um torcedor do Barcelona acabou assistindo a um jogo da terceira divisão inglesa na noite de terça-feira (10), ao invés da partida do time catalão pela Liga dos Campeões, depois de ir ao estádio errado.

O torcedor perdeu o gol de pênalti de Lamine Yamal, que garantiu o empate em 1 a 1 para o Barça no jogo de ida das oitavas de final da Champions contra o Newcastle, em St. James' Park, estádio dos 'Magpies'.

O problema foi que ele viajou até a cidade de Exeter, a quase 600 km de Newcastle, no sudoeste da Inglaterra, cujo time local disputava um jogo da terceira divisão contra o líder Lincoln em seu estádio, também chamado St James Park.

O Exeter explicou nesta quarta-feira (11) que fez todo o possível para ajudar o torcedor do Barcelona, que estava perdido e constrangido.

"Um dos nossos voluntários veio no escritório para avisar que um cara apareceu pensando que ia ver o Barcelona", disse Adam Spencer, gerente de relações com os torcedores do Exeter City.

"O inglês dele não era muito bom, mas pelo que conseguimos entender, ele tinha vindo de Londres. Minha impressão é que ele digitou St James Park no celular e simplesmente seguiu as indicações do GPS", acrescentou.

"Ele ficou bastante desanimado e um pouco envergonhado, então conseguimos um ingresso e ele pôde assistir a uma partida no verdadeiro St James Park. Ele será bem-vindo de volta sempre que quiser", concluiu Spencer em tom de brincadeira.

