Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Torcedor do Barcelona vai ao St. James' Park errado e assiste a jogo da 3ª divisão inglesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 14:43

compartilhe

SIGA

Um torcedor do Barcelona acabou assistindo a um jogo da terceira divisão inglesa na noite de terça-feira (10), ao invés da partida do time catalão pela Liga dos Campeões, depois de ir ao estádio errado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O torcedor perdeu o gol de pênalti de Lamine Yamal, que garantiu o empate em 1 a 1 para o Barça no jogo de ida das oitavas de final da Champions contra o Newcastle, em St. James' Park, estádio dos 'Magpies'.

O problema foi que ele viajou até a cidade de Exeter, a quase 600 km de Newcastle, no sudoeste da Inglaterra, cujo time local disputava um jogo da terceira divisão contra o líder Lincoln em seu estádio, também chamado St James Park.

O Exeter explicou nesta quarta-feira (11) que fez todo o possível para ajudar o torcedor do Barcelona, que estava perdido e constrangido.

"Um dos nossos voluntários veio no escritório para avisar que um cara apareceu pensando que ia ver o Barcelona", disse Adam Spencer, gerente de relações com os torcedores do Exeter City.

"O inglês dele não era muito bom, mas pelo que conseguimos entender, ele tinha vindo de Londres. Minha impressão é que ele digitou St James Park no celular e simplesmente seguiu as indicações do GPS", acrescentou.

"Ele ficou bastante desanimado e um pouco envergonhado, então conseguimos um ingresso e ele pôde assistir a uma partida no verdadeiro St James Park. Ele será bem-vindo de volta sempre que quiser", concluiu Spencer em tom de brincadeira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kca/jw/dmc/cb

Tópicos relacionados:

campeones contratempo eng esp fbl liga octavos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay