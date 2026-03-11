Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Líbano diz que balanço da guerra chega a 634 mortos e mais de 800 mil deslocados

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 14:30

compartilhe

SIGA

O Líbano anunciou nesta quarta-feira (11) que o número de mortos em 10 dias de combates entre Israel e Hezbollah durante a guerra no Oriente Médio chegou a 634, e que mais de 800 mil pessoas foram registradas como deslocadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em números atualizados, o ministro da Saúde, Rakan Nassereddine, detalhou em uma entrevista coletiva que o número de mortos incluía 91 crianças, acrescentando que mais de 1.500 pessoas ficaram feridas.

A ministra dos Assuntos Sociais, Haneen Sayed, afirmou que o número de deslocados que registraram seus nomes em um site vinculado ao ministério chegou a aproximadamente 816 mil, incluindo cerca de 126 mil que estão alojados em abrigos coletivos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lom-sno/lg/amj/mab/dbh/lm-jc

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra hezbollah ira israel libano refugiados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay