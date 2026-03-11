Bayern perde por lesão Musiala, Davies e Urbig após goleada na Champions

O Bayern de Munique, que goleou a Atalanta por 6 a 1 em Bérgamo no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, anunciou nesta quarta-feira (11) que Jamal Musiala, Alphonso Davies e Jonas Urbig ficarão afastados por lesão.

"Davies sofreu uma distensão muscular na coxa direita, enquanto o goleiro Jonas Urbig foi diagnosticado com uma concussão. Jamal Musiala está se recuperando de dores no tornozelo esquerdo", informou o clube bávaro em comunicado.

Musiala ficou fora dos seis primeiros meses da temporada depois de fraturar a fíbula esquerda com lesão nos ligamentos do tornozelo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em julho do ano passado.

Tanto ele quanto Urbig suas lesões nos acréscimos contra a Atalanta, enquanto Davis, que entrou em campo depois do intervalo, teve que ser substituído em lágrimas a 20 minutos do apito final.

O Bayern não informou por quanto tempo os três jogadores ficarão afastados, afirmando apenas que eles "precisarão fazer uma pausa".

A goleada sobre a 'Dea' em Bérgamo deixou a vaga nas quartas de final da Champions mais do que encaminhada, deixando o time alemão com uma vantagem muito confortável para o jogo de volta na próxima terça-feira na Allianz Arena.

No Campeonato Alemão, o Bayern lidera com uma vantagem de 11 pontos, faltando nove rodadas para o fim. Na Copa da Alemanha, o time vai enfrentar nas semifinais o Bayer Leverkusen.

