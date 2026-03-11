Ataques com drones russos e ucranianos matam ao menos quatro na Ucrânia

Ao menos quatro pessoas morreram, nesta quarta-feira (11), no leste e no sul da Ucrânia, em bombardeios com drones russos e ucranianos, informaram as autoridades de ambos os países.

Os últimos ataques ocorreram após o fracasso da terceira rodada de negociações trilaterais devido à guerra no Oriente Médio, apesar da pressão exercida por Washington para que Kiev e Moscou chegassem a um acordo de paz.

Kiev afirmou que drones russos mataram duas pessoas e feriram outras sete em Kharkiv, no leste da Ucrânia.

Esta cidade, a segunda maior do país, localizada perto da fronteira com a Rússia, foi cercada pouco depois do início da invasão russa, há quatro anos.

A cidade tem sido atacada quase diariamente desde a retirada das forças de Moscou, em 2022.

Segundo o governador da região homônima, Oleg Sinegubov, duas pessoas morreram em um ataque contra o distrito de Shevchenkivskyi.

"Uma empresa civil foi incendiada devido ao bombardeio do inimigo", disse, acrescentando que três mulheres e quatro homens haviam sido hospitalizados.

Outro drone russo feriu 20 pessoas à tarde, após atingir um micro-ônibus civil na cidade de Kherson, no sudeste do país, informou o Ministério Público ucraniano.

Na parte ocupada pela Rússia, na região meridional de Zaporizhzhya, as autoridades instaladas por Moscou disseram que dois civis morreram em seu veículo ao serem atingidos por um drone ucraniano na cidade fronteiriça de Vasilivka.

O governador Yevgeni Balitski, nomeado pelo Kremlin, destacou que ainda há "risco" de novos ataques.

Por outro lado, o balanço do ataque da Ucrânia contra a região fronteiriça russa de Briansk, realizado na terça-feira (10), subiu para sete mortos e 42 feridos, indicaram as autoridades russas nesta quarta-feira.

O balanço anterior era de seis civis mortos e 37 feridos.

A Ucrânia afirmou que havia atacado a fábrica "Kremny El", situada no oeste da cidade de Briansk e que produz semicondutores e microprocessadores de uso militar. Para o ataque, foram utilizados mísseis britânicos de longo alcance Storm Shadow, segundo Kiev.

Por sua vez, as autoridades russas afirmaram que o ataque atingiu um distrito empresarial, edifícios residenciais, empresas comerciais e industriais e lojas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jbr-asy/cad/jj/jvb/ahg/rm/mvv