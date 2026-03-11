Barbra Streisand receberá Palma de Ouro honorária em Cannes

A artista americana Barbra Streisand, vencedora do Oscar, receberá uma Palma de Ouro honorária no próximo Festival de Cannes, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (11).

"É com orgulho e profunda humildade que me junto ao círculo de homenageados com a Palma de Ouro honorária, cujo trabalho me inspira há muito tempo", disse a cantora, atriz e diretora de 83 anos em um comunicado.

Este prêmio honorário se soma à longa lista de conquistas de Streisand. Ela é uma das poucas artistas no mundo a ter conquistado o status EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), com duas estatuetas do Oscar, dez Grammys, um Tony e quatro Emmys.

"Ela é a personificação lendária entre Broadway e Hollywood, dos palcos de music hall e das telas de cinema", disse Thierry Frémaux, delegado-geral do festival.

O festival deste ano acontecerá de 12 a 23 de maio.

