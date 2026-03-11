Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Barbra Streisand receberá Palma de Ouro honorária em Cannes

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 12:54

compartilhe

SIGA

A artista americana Barbra Streisand, vencedora do Oscar, receberá uma Palma de Ouro honorária no próximo Festival de Cannes, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (11). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"É com orgulho e profunda humildade que me junto ao círculo de homenageados com a Palma de Ouro honorária, cujo trabalho me inspira há muito tempo", disse a cantora, atriz e diretora de 83 anos em um comunicado. 

Este prêmio honorário se soma à longa lista de conquistas de Streisand. Ela é uma das poucas artistas no mundo a ter conquistado o status EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), com duas estatuetas do Oscar, dez Grammys, um Tony e quatro Emmys. 

"Ela é a personificação lendária entre Broadway e Hollywood, dos palcos de music hall e das telas de cinema", disse Thierry Frémaux, delegado-geral do festival. 

O festival deste ano acontecerá de 12 a 23 de maio. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

agu/jlo/es/mab/aa

Tópicos relacionados:

cinema eua franca gente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay