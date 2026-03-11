Empresa de biocombustíveis Raízen fecha acordo para reorganizar dívida

A empresa de biocombustíveis Raízen anunciou, nesta quarta-feira (11), um acordo com os credores para reestruturar suas dívidas, após vários trimestres com perdas e uma carga financeira crescente.

Criada em 2011, a Raízen surgiu da associação entre a produtora de etanol Cosan e a gigante britânica de energia Shell.

Produz açúcar, etanol e distribui a marca Shell em Brasil, Argentina e Paraguai.

O acordo anunciado conta com a "adesão expressa" de credores que representam "mais de 47%" das dívidas da companhia, informou a Raízen em um comunicado.

O valor da dívida reestruturada chega ao "montante aproximado de 65,1 bilhões de reais", acrescentou.

No entanto, as condições ainda devem receber o aval da justiça brasileira.

"As operações do Grupo Raízen seguem sendo conduzidas normalmente, no atendimento a clientes, na relação com fornecedores e na execução de seus planos de negócios", acrescentou a empresa.

O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo.

