Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Empresa de biocombustíveis Raízen fecha acordo para reorganizar dívida

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 12:30

compartilhe

SIGA

A empresa de biocombustíveis Raízen anunciou, nesta quarta-feira (11), um acordo com os credores para reestruturar suas dívidas, após vários trimestres com perdas e uma carga financeira crescente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Criada em 2011, a Raízen surgiu da associação entre a produtora de etanol Cosan e a gigante britânica de energia Shell. 

Produz açúcar, etanol e distribui a marca Shell em Brasil, Argentina e Paraguai.

O acordo anunciado conta com a "adesão expressa" de credores que representam "mais de 47%" das dívidas da companhia, informou a Raízen em um comunicado.

O valor da dívida reestruturada chega ao "montante aproximado de 65,1 bilhões de reais", acrescentou. 

No entanto, as condições ainda devem receber o aval da justiça brasileira. 

"As operações do Grupo Raízen seguem sendo conduzidas normalmente, no atendimento a clientes, na relação com fornecedores e na execução de seus planos de negócios", acrescentou a empresa. 

O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jss/app/mel/mvv/aa

Tópicos relacionados:

brasil economia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay