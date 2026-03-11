Assine
Cerca de vinte países expressam preocupação na ONU com os combates no Líbano

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
11/03/2026 12:18

Um grupo de 25 países que apoiam as forças de paz da ONU no Líbano expressou, nesta quarta-feira (11), sua "profunda preocupação" com a retomada dos combates no país após Israel ter lançado ataques aéreos em retaliação aos ataques do Hezbollah. 

"Instamos Israel a se abster de quaisquer ataques contra infraestruturas civis e áreas densamente povoadas e a respeitar a soberania e a integridade territorial do Líbano", disse o embaixador francês na ONU, Jerome Bonnafont. 

Além da França, os países signatários são Armênia, Áustria, Bahrein, Camboja, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Índia, Irlanda, Itália, Malta, Nepal, Macedônia do Norte, Panamá, Polônia, Portugal, Coreia do Sul, Espanha e Uruguai.

guerra hezbollah ira israel lebanon onu

