Ataque com drone contra caminhão a caminho de funeral deixa 40 mortos no Sudão

Um ataque com drone contra um caminhão que transportava pessoas para um funeral deixou 40 mortos na terça-feira (10) na região de Kordofan, no Sudão, informaram à AFP nesta quarta-feira (11) uma fonte médica e uma testemunha.

A guerra implacável desde 2023 entre ex-aliados intensificou-se nos últimos meses com um aumento nos ataques mortais com drones contra áreas residenciais densamente povoadas, escolas e hospitais.

Kordofan, uma região crucial para o controle do Sudão, está no centro de intensos combates entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (FAR), com anúncios diários de bombardeios e vítimas fatais.

Na terça-feira, "40 pessoas, a maioria mulheres, morreram quando um caminhão foi atingido por um ataque de drone entre Abu Zubayd e Al Fula", duas cidades localizadas no oeste de Kordofan, disse uma fonte médica.

Os passageiros, muitos deles da mesma família, viajavam para Al Fula para apresentar condolências após um ataque ocorrido no domingo em um mercado de uma cidade próxima, nesta área controlada por paramilitares, segundo uma testemunha contatada pela AFP.

Nem a testemunha nem a fonte médica souberam especificar a origem do ataque com drone de terça-feira.

