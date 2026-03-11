Inflação nos EUA se mantém estável em fevereiro, a 2,4% interanual

A inflação nos Estados Unidos se manteve estável em fevereiro, a 2,4% no acumulado em 12 meses, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (11), em linha com o esperado pelos analistas.

O índice de preços ao consumidor (IPC), divulgado nesta quarta, recolhe dados anteriores ao início da guerra no Oriente Médio, que provocou um forte aumento dos preços do petróleo nos últimos dias.

A alta de fevereiro foi igual ao índice de 2,4% interanual registrado no mês anterior.

Na medição mês a mês, o índice de preços avançou 0,3%, também em linha com as expectativas do mercado, compiladas pelo Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

Foram registrados aumentos em setores como atendimento médico, educação, tarifas aéreas e móveis para o lar, segundo o Departamento do Trabalho.

Houve, ao contrário, uma redução dos preços de veículos usados, dos seguros para automóveis, assim como das comunicações e o cuidado pessoal.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos, aumentou 2,5% interanual em fevereiro.

O preço da energia aumentou 0,6% em fevereiro com relação a janeiro, após uma queda de 1,5% no mês anterior.

No entanto, este aumento não está relacionado com a alta dos preços do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio, pois os primeiros ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã ocorreram em 28 de fevereiro.

A inflação interanual de fevereiro se situou perto dos níveis mínimos nos últimos 12 meses.

O Federal Reserve (Fed, banco central americano), que tem o duplo mandato de manter os preços e o desemprego sob controle, elevou várias vezes os juros após a pandemia de covid-19 para frear a inflação, que encostou nos dois dígitos em 2022.

E, embora há um ano e meio tenha realizado um ciclo de cortes, os juros seguem elevados, na faixa de 3,50% a 3,75%.

O comitê de política monetária do Fed volta a se reunir na próxima semana. Na ocasião, contará com seu índice de inflação preferido, o PCE, publicado ao final desta semana.

