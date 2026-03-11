Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Praticamente não resta nada para atacar' no Irã, diz Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 11:54

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que "praticamente não resta nada para atacar" no Irã e que o conflito terminará "em breve", em entrevista por telefone ao site de notícias Axios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Assim que eu quiser que isso pare, vai parar", acrescentou Trump, pouco depois de o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarar que a ofensiva lançada conjuntamente por Israel e Estados Unidos contra o Irã desde 28 de fevereiro continuará pelo "tempo que for necessário".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue-jz/dga/lm/aa

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay