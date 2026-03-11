'Praticamente não resta nada para atacar' no Irã, diz Trump
O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que "praticamente não resta nada para atacar" no Irã e que o conflito terminará "em breve", em entrevista por telefone ao site de notícias Axios.
"Assim que eu quiser que isso pare, vai parar", acrescentou Trump, pouco depois de o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarar que a ofensiva lançada conjuntamente por Israel e Estados Unidos contra o Irã desde 28 de fevereiro continuará pelo "tempo que for necessário".
aue-jz/dga/lm/aa