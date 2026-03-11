Assine
Internacional

Órgão da ONU denuncia o 'discurso de ódio racista' de Trump

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 11:42

O "discurso de ódio racista" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros líderes políticos alimenta graves violações dos direitos humanos, afirmou um órgão da ONU nesta quarta-feira (11).

O Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial (Cerd) expressou sua profunda preocupação com o aumento do "discurso de ódio racista" nos Estados Unidos e com o uso de "linguagem depreciativa e desumanizante", além de estereótipos prejudiciais direcionados a imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo.

nl/rjm/ahg/pc/aa

Tópicos relacionados:

direitos eua migracao onu racismo

