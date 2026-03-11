Países da AIE liberaram 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas

Os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram por unanimidade, nesta quarta-feira (11), liberar para o mercado 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas, a maior liberação desse tipo em sua história, anunciou a agência.

"Os países da AIE disponibilizarão 400 milhões de barris de petróleo (...) no mercado para compensar a interrupção no fornecimento causada pelo fechamento efetivo do Estreito de Ormuz", afirmou Fatih Birol, diretor-executivo da agência de energia da OCDE, em um comunicado em vídeo divulgado nesta quarta-feira.

Esta é a sexta vez que a AIE coordena uma decisão desse tipo.

