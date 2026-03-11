Ao menos 48 mortos por enchentes na Etiópia

Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Gamo, no sul da Etiópia, deixaram pelo menos 48 mortos, informou a polícia nesta quarta-feira(11), atualizando o número de vítimas.

"O número de corpos recuperados após o desastre natural que atingiu três distritos na região de Gamo chegou a 48", afirmou a policia regional em um comunicado publicado na rede social X. O número anterior de mortos era de 30.

Noventa e cinco pessoas também foram reportadas desaparecidas, e as operações de resgate continuam, informou a polícia. Não está claro se esse número inclui os corpos já recuperados.

Grandes enchentes foram registradas em diversas partes da África Oriental nos últimos dias. Dezenas de pessoas morreram no Quênia após chuvas torrenciais atingirem a capital, Nairóbi, e outras áreas na sexta-feira.

Diversos estudos indicam um aumento na frequência de períodos extremos de chuvas e secas no leste da África nos últimos 20 anos.

Cientistas alertam há tempos que as mudanças climáticas causadas pela atividade humana estão aumentando a probabilidade, a duração e a intensidade de eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais.

Em plena estação chuvosa, a África Oriental sofreu com tempestades que causaram graves inundações nos últimos dias.

Gamo está localizada no sul da Etiópia, região densamente povoada conhecida pela produção de frutas, especialmente bananas.

