Internacional

Embaixador iraniano afirma que novo líder ficou ferido em ataque contra seu pai

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 11:18

O novo líder do Irã, Mojtaba Khamenei, foi ferido no ataque aéreo que matou seu pai no início da ofensiva de Israel e Estados Unidos contra o país, disse o embaixador iraniano no Chipre ao jornal The Guardian nesta quarta-feira (11). 

"Ele também estava lá e foi ferido no bombardeio, mas não vi isso refletido na imprensa internacional", disse o embaixador Alireza Salarian ao jornal londrino. 

"Ouvi dizer que ele sofreu ferimentos nas pernas, na mão e no braço (...). Acredito que ele esteja no hospital por causa dos ferimentos", acrescentou. 

O ataque aéreo contra um complexo em Teerã em 28 de fevereiro, o primeiro dia da guerra, matou seu pai, o então líder supremo Ali Khamenei, assim como sua mãe e esposa.

adp/sjw/pc/dbh/aa/fp

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel

