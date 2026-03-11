Inflação anual dos EUA permanece em 2,4% em fevereiro

A inflação nos Estados Unidos permaneceu estável em fevereiro, em 2,4% na comparação anual, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (11), em linha com o esperado por analistas.

O índice de preços ao consumidor (CPI) divulgado nesta quarta-feira reúne dados anteriores ao início da guerra no Oriente Médio, que provocou nos últimos dias uma forte alta dos preços do petróleo.

A taxa registrada em fevereiro foi igual aos 2,4% na comparação anual observados no mês anterior.

Na comparação mensal, o índice de preços avançou 0,3%, também em linha com as expectativas do mercado.

Foram registrados aumentos em áreas como assistência médica, educação, tarifas aéreas e móveis para o lar, segundo o Departamento do Trabalho.

Em contrapartida, houve queda nos preços de veículos usados, dos seguros de automóveis, bem como de comunicações e cuidados pessoais.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, aumentou 2,5% em fevereiro na comparação anual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

myl/ni/er/mel/dga/lm/aa