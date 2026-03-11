Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE adota novas sanções contra 19 autoridades e entidades iranianas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 10:19

compartilhe

SIGA

A União Europeia impôs novas sanções a 19 autoridades e entidades iranianas culpadas de violações "graves" dos direitos humanos, afirmou a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira(11) na rede social X. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essas medidas enviam "uma mensagem a Teerã de que o futuro do Irã não pode ser construído sobre a repressão", afirmou. 

As novas sanções não afetam o novo líder supremo do Irã, Mukhtaba Khamenei, nomeado para suceder seu pai, Ali Khamenei, assassinado em 28 de fevereiro, primeiro dia dos ataques aéreos americanos e israelenses, explicou uma fonte diplomática. 

Também não estão diretamente relacionadas à guerra no Oriente Médio, mas à repressão no Irã, acrescentou a mesma fonte. 

Antes deste anúncio, 247 pessoas e 50 entidades já haviam sido sancionados pela UE por violações dos direitos humanos. Essas medidas incluem, entre outras coisas, o congelamento de bens na UE e a proibição de entrada no território da União Europeia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ob/adc/sba/al/dbh/jc/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia economia ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay