Bispo dos EUA preso por desviar fundos renuncia ao cargo
compartilheSIGA
O papa Leão XIV aceitou a renúncia de um bispo iraquiano de uma comunidade católica caldeia na região de San Diego, nos Estados Unidos, que está preso após ser acusado de desviar fundos de sua paróquia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O bispo Shaleta, de 69 anos, é acusado de se apropriar indevidamente de fundos da catedral católica caldeia de São Pedro em El Cajon, ao leste de San Diego.
"O bispo Emanuel Shaleta foi detido e colocado sob custódia no Aeroporto Internacional de San Diego quando tentava deixar o país. Ele foi preso por (...) desvio de fundos e lavagem de dinheiro", disse o xerife do condado de San Diego em um comunicado divulgado em 5 de março.
Shaleta está em prisão preventiva no presídio central de San Diego, de acordo com a mesma fonte.
Segundo a mídia americana, o prelado é suspeito de desviar 270.000 dólares (aproximadamente 1,3 milhão de reais). Na segunda-feira, declarou-se inocente das 16 acusações que enfrenta.
O Vaticano anunciou na terça-feira que o papa aceitou sua renúncia, mas sem mencionar os motivos.
A Santa Sé também anunciou, no mesmo dia, a renúncia do cardeal Louis-Raphaël Sako, patriarca da igreja caldeia, sem especificar se essa decisão estava relacionada ao caso. Ele havia apresentado sua renúncia há dois anos ao atingir a idade limite de 75 anos.
A igreja caldeia é uma igreja católica oriental em plena comunhão com a Santa Sé, historicamente enraizada na Mesopotâmia (Iraque, Irã) e com sede em Bagdá. A diáspora caldeia nos Estados Unidos é uma das maiores do mundo para essa comunidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ljm-cmk/jra/al/ahg/aa/fp