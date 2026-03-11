Bispo dos EUA preso por desviar fundos renuncia ao cargo

O papa Leão XIV aceitou a renúncia de um bispo iraquiano de uma comunidade católica caldeia na região de San Diego, nos Estados Unidos, que está preso após ser acusado de desviar fundos de sua paróquia.

O bispo Shaleta, de 69 anos, é acusado de se apropriar indevidamente de fundos da catedral católica caldeia de São Pedro em El Cajon, ao leste de San Diego.

"O bispo Emanuel Shaleta foi detido e colocado sob custódia no Aeroporto Internacional de San Diego quando tentava deixar o país. Ele foi preso por (...) desvio de fundos e lavagem de dinheiro", disse o xerife do condado de San Diego em um comunicado divulgado em 5 de março.

Shaleta está em prisão preventiva no presídio central de San Diego, de acordo com a mesma fonte.

Segundo a mídia americana, o prelado é suspeito de desviar 270.000 dólares (aproximadamente 1,3 milhão de reais). Na segunda-feira, declarou-se inocente das 16 acusações que enfrenta.

O Vaticano anunciou na terça-feira que o papa aceitou sua renúncia, mas sem mencionar os motivos.

A Santa Sé também anunciou, no mesmo dia, a renúncia do cardeal Louis-Raphaël Sako, patriarca da igreja caldeia, sem especificar se essa decisão estava relacionada ao caso. Ele havia apresentado sua renúncia há dois anos ao atingir a idade limite de 75 anos.

A igreja caldeia é uma igreja católica oriental em plena comunhão com a Santa Sé, historicamente enraizada na Mesopotâmia (Iraque, Irã) e com sede em Bagdá. A diáspora caldeia nos Estados Unidos é uma das maiores do mundo para essa comunidade.

