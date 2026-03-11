Assine
Polícia fecha perímetro da Casa Branca após van colidir com barreiras de segurança

11/03/2026 09:42

Uma van colidiu no início da manhã desta quarta-feira (11) contra uma barreira de segurança perto da Casa Branca, o que forçou o fechamento da área no centro de Washington em pleno horário de pico, informou a polícia. 

A força de segurança não divulgou informações sobre o motorista do veículo, que bateu em uma grade na Praça Lafayette, ao norte da Casa Branca. 

Washington está sob medidas de segurança reforçadas em meio à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Tópicos relacionados:

eua policia politica

