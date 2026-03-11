Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã afirma que atacou bases americanas no Kuwait e Bahrein

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 09:30

compartilhe

SIGA

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou, nesta quarta-feira (11), que atacou bases americanas no Kuwait e no Bahrein, como parte de sua guerra contra Estados Unidos e Israel. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No Bahrein, "mísseis e drones iranianos atingiram (...) infraestrutura crucial na base americana de Mina Salman, centro nervoso da Quinta Frota americana", afirmou a Guarda em seu site, Sepah News. 

Ao mesmo tempo, houve "grandes danos" em Camp Patriot, uma base americana no Kuwait que inclui hangares com material e centros de alojamento de soldados. A Guarda Revolucionária afirmou que também atacou Camp Buehring, outra importante base americana no país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ar/mz/avl/ahg/fp/aa

Tópicos relacionados:

bahrein eua guerra ira israel kuwait politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay