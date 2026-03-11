Assine
Polônia abre investigação sobre tráfico humano relacionado a documentos do caso Epstein

11/03/2026 09:30

A Procuradoria-Geral da Polônia anunciou, nesta quarta-feira (11), a abertura de uma investigação sobre tráfico de pessoas com base em documentos extraídos do arquivo do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, e relacionados a supostos crimes cometidos na Polônia. 

A Procuradoria-Geral declarou estar investigando se mulheres — incluindo menores de idade — foram recrutadas na Polônia "enganadas quanto à verdadeira natureza do emprego pretendido no exterior". 

Os promotores suspeitam que os autores do crime "organizaram o transporte (das vítimas) para fora da Polônia e as entregaram a terceiros para fins de exploração sexual". 

Os supostos crimes referem-se ao período 2009 e 2019. 

A divulgação em massa dos documentos de Epstein em 30 de janeiro nos Estados Unidos desencadeou investigações criminais, prisões e renúncias em todo o mundo, principalmente na Europa. Segundo a Procuradoria-Geral da Polônia, "os documentos analisados até o momento justificam uma suspeita razoável da prática do crime de tráfico de pessoas" na Polônia. 

ks/gab/bo/mab/ahg/aa

