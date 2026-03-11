Assine
Internacional

Ministro da Defesa israelense afirma que ofensiva contra o Irã durará 'o tempo que for necessário'

11/03/2026 09:30

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira (11) que a campanha militar conjunta de seu país e dos Estados Unidos contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro, durará "o tempo que for necessário". 

"Esta operação continuará indefinidamente, pelo tempo que for necessário, até que alcancemos todos os nossos objetivos e determinemos o resultado da campanha", disse o ministro.

