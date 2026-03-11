Assine
Trabalhadora humanitária francesa do Unicef morre na RDC

AFP
AFP
11/03/2026 08:54

Uma trabalhadora humanitária francesa do Unicef foi morta na República Democrática do Congo, anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta quarta-feira (11), horas depois de ataques aéreos em Goma, cidade controlada desde janeiro pelo grupo armado antigovernamental M23.

Fontes humanitárias indicaram que várias pessoas morreram durante a madrugada de terça para quarta-feira em Goma, em decorrência de ataques aéreos em diversos locais. A AFP não conseguiu determinar o número de vítimas nem a origem dos ataques. 

"Mataram uma trabalhadora humanitária francesa do Unicef em Goma", anunciou o presidente francês, sem revelar mais detalhes, em sua conta na rede X, apelando ao respeito pelo direito internacional e pelos trabalhadores humanitários no terreno.

