Internacional

Exército iraniano afirma ter atacado agência de inteligência militar israelense

11/03/2026 08:42

O Exército iraniano afirmou, nesta quarta-feira (11), ter atacado a agência de inteligência militar de Israel, uma base naval em Haifa e um sistema de radar israelense. 

"Nesta manhã, o exército da República Islâmica atacou a agência de inteligência militar israelense conhecida como Aman, assim como a unidade militar israelense 8200, o radar Green Pine e o prédio do quartel-general de submarinos na base naval de Haifa", disse o exército em um comunicado transmitido pela televisão estatal. 

Acrescentou ainda que os ataques continuavam.

