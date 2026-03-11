Inundações no sul da Etiópia deixam 30 mortos

Trinta pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra no sul da Etiópia, informou o governo da região de Gamo, uma área montanhosa agrícola vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas.

O governo da região expressou no Facebook sua "profunda tristeza pela perda de 30 vidas humanas provocada pelas fortes chuvas que caíram em diferentes partes da nossa área", com deslizamentos de terra e inundações.

Em plena temporada de chuvas, o leste da África registrou tempestades torrenciais que provocaram graves inundações nos últimos dias.

No Quênia, pelo menos 49 pessoas morreram em consequência das chuvas que caíram na capital, Nairóbi, e em outras regiões na semana passada, informaram as forças de segurança.

Muitos estudos científicos destacaram a frequência de períodos extremamente úmidos ou secos no leste da África nas últimas duas décadas.

Cientistas alertam que as mudanças climáticas, provocadas pela atividade humana, aumentam a probabilidade, a duração e a gravidade de fenômenos meteorológicos extremos, como as chuvas torrenciais.

Gamo fica na região Sul da Etiópia, uma área densamente povoada conhecida pela produção de frutas, sobretudo bananas.

