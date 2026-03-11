Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã diz que atacará alvos econômicos americanos e israelenses no Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 06:32

compartilhe

SIGA

O Exército iraniano afirmou nesta quarta-feira (11) que, a partir de agora, atacará alvos econômicos dos Estados Unidos e de Israel na região, após os relatos de ataques, durante a madrugada, contra um banco iraniano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O inimigo nos deu carta branca para atacarmos centros econômicos e bancos pertencentes aos Estados Unidos e ao regime sionista", afirmou o comandante operacional do Exército iraniano, Khatam Al Anbiya, em um comunicado.

A imprensa local iraniana informou que ataques de Israel e dos Estados Unidos atingiram, na madrugada de quarta-feira, um banco em Teerã, onde morreram vários funcionários que trabalhavam "excepcionalmente" para preparar o pagamento de salários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/mz/avl/jvb/fp

Tópicos relacionados:

economia eua guerra ira israel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay