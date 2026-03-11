Trump reiterou que seleção do Irã é 'bem-vinda' na Copa do Mundo, diz Infantino

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta quarta-feira (11) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu durante uma conversa na terça-feira que receberá sem obstáculos a seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte.

"Durante nossa conversa, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é bem-vinda, sem dúvida, para disputar o torneio nos Estados Unidos", que organiza o Mundial com México e Canadá, escreveu o dirigente em sua conta no Instagram.

Infantino mencionou pela primeira vez "a situação no Irã", sem explicar se a incerteza a respeito da participação da seleção na Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho) era motivada pelos ataques americanos e israelenses de 28 de fevereiro contra o país, que desencadearam uma guerra no Oriente Médio.

Poucas horas após o início da ofensiva, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, mencionou a hipótese de um boicote à competição, mas explicou que a palavra final corresponderia às "autoridades esportivas" do país.

Analistas também mencionaram a possibilidade de que o governo dos Estados Unidos se negasse a receber os iranianos por razões de segurança, já que as três partidas do Irã na fase de grupos estão programadas para grandes cidades como Los Angeles e Seattle.

"Todos nós precisamos, mais do que nunca, de um evento como a Copa do Mundo da Fifa para unir as pessoas, e agradeço sinceramente ao presidente dos Estados Unidos por seu apoio, porque demonstra mais uma vez que o futebol une o mundo", insistiu Infantino.

O presidente da Fifa demonstra regularmente sua proximidade com o mandatário americano. No ano passado, Infantino entregou a Trump um "Prêmio Fifa da Paz", cujos critérios nunca foram revelados.

