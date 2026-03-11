Chefe de polícia do Irã afirma que manifestantes serão tratados como 'inimigos'

O chefe da polícia do Irã advertiu que qualquer manifestante contrário às autoridades será tratado como "inimigo", no 12º dia de guerra no Oriente Médio.

"Se alguém atuar de acordo com os desejos do inimigo, não vamos considerá-lo mais um simples manifestante e o veremos como um inimigo. E daremos a esta pessoa o mesmo tratamento que damos a um inimigo", afirmou o diretor da Polícia Nacional, Ahmad Reza Radan, segundo a emissora estatal Irib.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conclamou os iranianos a tomarem o poder, dois meses após uma onda de manifestações duramente reprimida pelo regime de Teerã.

