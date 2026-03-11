Sinner vence João Fonseca em dois tie-breaks e avança às quartas de Indian Wells

O tenista brasileiro João Fonseca lutou até o fim mas acabou sendo eliminado por Jannik Sinner por 7-6 (8/6) e 7-6 (7/4) nesta terça-feira (10), numa partida acirrada e emocionante que levou o italiano às quartas de final de Indian Wells.

O primeiro duelo entre o número dois do mundo, Sinner, e o jovem carioca de 19 anos correspondeu às expectativas, com uma atuação soberba que arrancou aplausos constantes da grande torcida brasileira.

Sinner agora enfrentará outra estrela em ascensão, o americano Learner Tien, de 20 anos, por uma vaga nas semifinais.

Fonseca fez frente ao italiano em um tenso primeiro set, mas não conseguiu aproveitar sua única oportunidade de quebra de serviço, enquanto Sinner desperdiçou duas.

Alguns erros incomuns de Sinner ajudaram o brasileiro a abrir 6-3 no tiebreak, mas o italiano reagiu, salvando um set point com um ace para iniciar uma virada de cinco pontos e fechar o primeiro set.

No segundo set, Sinner parecia caminhar para uma vitória tranquila com uma vantagem de 4-2, mas João Fonseca brilhou e deixou claro que não iria desistir.

Ele quebrou o saque de Sinner no nono game e manteve o placar em 5-5 antes do segundo tiebreak.

Um ace deu a Fonseca uma vantagem de 4-3 no tiebreak, mas Sinner mais uma vez mostrou sua qualidade, vencendo quatro pontos seguidos e selando a vitória com uma devolução de direita magistral.

"Senti que a chave era tentar ser o mais agressivo possível", disse Sinner, que busca seu primeiro título no prestigiado Masters 1000 no deserto da Califórnia.

"João tem um talento incrível. Ele é muito potente nos dois lados. Ele estava sacando muito bem. Talvez tenha relaxado um pouco no final do segundo set, mas estou muito feliz por ter avançado", acrescentou Sinner.

Seu próximo adversário, Learner Tien, eliminou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina com parciais de 4-6, 6-1 e 7-6 (7/4).

--- Resultados desta terça-feira do torneio de Indian Wells, na Califórnia, Estados Unidos:

- Simples masculino - Oitavas de final

Arthur Fils (FRA/N.30) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) 6-3, 7-6 (11/9)

Alexander Zverev (ALE/N.4) x Frances Tiafoe (EUA/N.21) 6-3, 6-4

Learner Tien (EUA/N.25) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.18) 4-6, 6-1, 7-6 (7/4)

Jannik Sinner (ITA/N.2) x João Fonseca (BRA) 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bb/pst/ag/lb/aam