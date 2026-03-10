Suspeita de atirar contra mansão de Rihanna é acusada de tentativa de homicídio

Uma mulher suspeita de abrir fogo contra a mansão da cantora Rihanna em Los Angeles foi acusada nesta terça-feira de tentativa de homicídio.

Segundo a promotoria, Ivanna Lisette Ortiz, 35, efetuou vários disparos contra a residência da artista e atingiu um veículo. Imagens aéreas registradas após o ataque mostram marcas de tiro em uma das portas da mansão, que Rihanna compartilha com o rapper A$AP Rocky e seus três filhos.

Natural da Flórida, Ivanna já havia sido internada involuntariamente em uma instituição psiquiátrica e perdido a guarda do filho, segundo o portal TMZ. Em uma página do Facebook que parece pertencer a ela, publicações fazem referência a celebridades.

Rihanna aparece marcada em uma das postagens, em que a cantora é desafiada a enfrentar Ivanna diretamente, em vez de falar mal dela pelas costas. Em outro vídeo, Ivanna afirma que Rihanna quer matá-la.

A suspeita vai responder a uma acusação por tentativa de homicídio, dez por ataque com arma semiautomática, duas por atirar contra residência habitada e uma por atirar contra um veículo.

Autoridades ordenaram a sua prisão sob fiança de US$ 1,8 milhão, e a proibiram de qualquer contato com a cantora. Ivanna também terá que se apresentar à Justiça no próximo dia 25.

A polícia havia relatado anteriormente que um fuzil semelhante ao AR-15 foi usado no incidente, que ocorreu no último domingo durante o dia e envolveu uma pessoa que dirigia um carro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hg/des/vel/mel/aa-lb