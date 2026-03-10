Cercado de dúvidas, PSG recebe Chelsea nas oitavas da Liga dos Campeões

Após a derrota por 3 a 1 para o Monaco na sexta-feira, o Paris Saint-Germain mostrou mais uma vez uma significativa inconsistência e vai enfrentar o Chelsea no Parque dos Príncipes nesta quarta-feira (11), às 17h (horário de Brasília), com diversas dúvidas em relação ao elenco.

Em retrospectiva, perder em seu estádio não surpreende, visto que os atuais campeões europeus estão tendo uma temporada bastante irregular. Mas pode gerar incertezas dentro da equipe no pior momento possível da temporada, quando títulos estão em jogo.

Na última edição da Ligue 1, o time comandado pelo técnico Luis Enrique sofreu apenas duas derrotas em todo o campeonato. O revés diante do Monaco foi o quarto nesta temporada, além da eliminação precoce na Copa da França e das duas derrotas na fase de grupos da Liga dos Campeões (contra Bayern de Munique e Sporting de Lisboa), que obrigaram o PSG a disputar a repescagem para avançar às oitavas de final.

Mesmo naquele confronto europeu, também contra o Monaco, a equipe do Principado deu um susto no PSG, abrindo 2 a 0 no jogo de ida, antes da virada parisiense (3 a 2) e empatando em 2 a 2 na partida de volta, ficando a apenas um gol de forçar a prorrogação.

"Não temos dúvidas sobre o nosso nível, nem sobre o nível do Chelsea. Estamos focados nos pontos positivos. Há momentos complicados na temporada", disse Luis Enrique nesta terça-feira.

- Repetição da final da Copa de Clubes -

O Monaco só precisou pressionar o Paris Saint-Germain para forçar erros nos passes e impedir que controlassem o jogo, apesar de ter 72% de posse de bola.

O Chelsea pode aprender com isso e criar problemas para o PSG, com a vantagem de ter um elenco de maior qualidade que o do Monaco e, acima de tudo, muito poder de fogo no ataque.

Com 17 bolas perdidas, a máquina do time parisiense não parece tão bem azeitada quanto há alguns meses, quando conquistou a Liga dos Campeões com uma atuação avassaladora contra a Inter de Milão na final (5-0).

"Fomos imprecisos. Cometemos alguns erros incomuns e, quando você os comete contra uma equipe em boa fase como o Monaco, paga o preço", alertou Luis Enrique.

Os problemas do PSG não se limitam à construção de jogo. Com Ousmane Dembélé passando mais tempo no departamento médico do que em campo, o que o impede de repetir o nível que lhe rendeu a última Bola de Ouro, o ataque parisiense enfrenta dificuldades.

Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué frequentemente mostram falta de efetividade, uma fragilidade que custa caro contra grandes equipes.

O clube francês não atribui a atual má fase ao desgaste acumulado da campanha anterior, que se estendeu até a Copa do Mundo de Clubes, onde o Chelsea impediu que o PSG conquistasse todos os títulos da temporada.

- "É um problema de cabeça" -

"Não é um problema físico, porque tivemos tempo para nos recuperar", afirmou o técnico português Nuno Mendes.

Para Luis Enrique, "é um problema mental. Confiança não é algo que se compra no Monoprix (nome de uma rede francesa de supermercado). Ela se constrói dia após dia".

"A derrota não vem no melhor momento, pois é um momento crucial da temporada, mas vamos corrigir isso. Quero ser otimista em relação aos jogadores para que possamos reencontrar nosso verdadeiro nível na Liga dos Campeões".

A dolorosa derrota na final da Copa do Mundo de Clubes (3 a 0) pode servir de incentivo para o PSG, embora Luis Enrique negue qualquer desejo de revanche "porque são competições diferentes".

- Sem regularidade -

O Chelsea tampouco vem tendo uma temporada fácil, deixando a desejar em relação à sua reputação de campeão mundial.

A chegada do técnico Liam Rosenior, substituindo Enzo Maresca, não trouxe regularidade aos 'Blues'.

Embora o time londrino tenha se classificado diretamente para a fase eliminatória, o fez com duas derrotas e um empate em oito jogos, com uma média de mais de dois gols por partida (17), mas também sofrendo um número significativo de gols (10).

Na Premier League, o Chelsea está a dezenove pontos do líder Arsenal e as esperanças de conquistar o título foram frustradas há algumas semanas. Agora o time terá que lutar para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Sua última partida, na Copa da Inglaterra, tampouco inspirou muito otimismo: uma vitória por 4 a 2 na prorrogação contra o Wrexham (da segunda divisão), embora com um time em grande parte reserva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mcd/pm/aam/am