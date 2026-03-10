Microsoft diz que sanções dos EUA contra Anthropic podem 'prejudicar' Exército

A aplicação imediata das sanções do governo dos Estados Unidos à empresa de inteligência artificial (IA) Anthropic poderia "prejudicar" o funcionamento do exército em plena guerra no Oriente Médio, advertiu nesta terça-feira (10) a Microsoft em uma declaração judicial.

O Departamento de Defesa incluiu a Anthropic na lista de empresas que representam um "risco para a segurança nacional na cadeia de suprimentos do Pentágono", em represália à recusa da empresa em suspender as restrições para o uso de sua IA.

Estar na lista obriga os contratados a deixar de usar a Anthropic e seu assistente de IA generativa Claude.

"Isso poderia potencialmente prejudicar os combatentes americanos em um momento crítico", argumentou a Microsoft em uma declaração de apoio ao processo movido pela Anthropic contra o governo dos Estados Unidos.

Os modelos de IA da Anthropic são, atualmente, os únicos autorizados para o tratamento de informações classificadas pelo Pentágono.

Na segunda-feira, a empresa de IA apresentou uma queixa em um tribunal federal da Califórnia para invalidar sua designação na lista de "risco" e o cancelamento de todos os seus contratos com o governo, uma decisão tomada por Donald Trump.

A Anthropic é um importante cliente da Microsoft, à qual aluga capacidade de cálculo em centros de dados para desenvolver sua IA.

A Microsoft solicitou uma suspensão temporária das decisões tomadas pela administração Trump contra a Anthropic, para dar tempo para que ambas as partes negociem.

Segundo vários meios de comunicação americanos, o presidente republicano prepara um decreto para formalizar o rompimento de todos os vínculos comerciais entre a Anthropic e o governo federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tu/ph/lb/cr/am