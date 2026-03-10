Atlético de Madrid vence Tottenham (5-2) e fica mais perto das quartas da Champions

Com um primeiro tempo frenético, e com falhas clamorosas do goleiro tcheco Antonín Kinsky, o Atlético de Madrid goleou o Tottenham por 5 a 2 nesta terça-feira (10), no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os primeiros cinco gols da partida saíram na primeira meia hora. O 'Atleti' já vencia por 3 a 0 aos 15 minutos, com gols de Marcos Llorente (6'), Antoine Griezmann (14') e Julián Álvarez (15'), após dois erros grotescos de Kinsky na distribuição da bola, que resultaram nos gols do ponta espanhol e do atacante argentino.

O técnico do Tottenham, Igor Tudor, decidiu então substituir seu goleiro de 22 anos, que não jogava desde outubro, pelo italiano Guglielmo Vicario, que havia sido titular nas últimas cinco derrotas na Premier League.

Mas isso não impediu que o time de Diego Simeone aplicasse uma chuva de gols. Robin Le Normand marcou o quarto aos 22 minutos, antes de Pedro Porro descontar para o Tottenham (26'), que neste momento, parece estar mais preocupado em evitar o rebaixamento para a segunda divisão inglesa.

Talvez o time londrino pudesse ter voltado para o jogo se a cabeçada de Cuti Romero não tivesse acertado a trave antes do intervalo.

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo, e Julián Álvarez completou seu segundo gol, finalizando um rápido contra-ataque que começou com uma defesa brilhante de Jan Oblak em uma cabeçada do brasileiro Richarlison.

O argentino recebeu a bola em seu próprio campo, avançou por cerca de 50 metros e chutou com precisão, sem chances para Vicario (55').

Mas, como que em solidariedade a Kinsky, Oblak também cometeu uma falha na saída ao mandar a bola para Pedro Porro, que encontrou Solanke. O atacante chutou forte, sem chances para o goleiro esloveno, diminuindo para 5 a 2.

Quarto colocado na primeira fase, atrás apenas dos gigantes Arsenal, Bayern de Munique e Liverpool, o Tottenham viveu uma noite para ser esquecida, e o resultado torna sua sobrevivência na Liga dos Campeões extremamente difícil.

O 'Spurs' vai precisar de uma virada heroica no jogo de volta, em 18 de março, em Londres.

