Barcelona arranca empate com Newcastle (1-1) na ida das oitavas da Champions
Sem inspiração, o Barcelona arrancou um empate fora de casa em 1 a 1 com o Newcastle nesta terça-feira (10), no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, graças a um gol de pênalti de Lamine Yamal no último lance, deixando o confronto aberto para a volta na semana que vem, no Camp Nou.
Contra um adversário que está no meio da tabela da Premier League (12ª posição), o Barça não fez um bom jogo. Harvey Barnes abriu o placar para os ingleses já na reta final (86') e Yamal evitou a derrota nos acréscimos convertendo o pênalti sofrido por Dani Olmo.
O duelo começou de forma frenética, com o Newcastle empolgado após as palavras do seu treinador. "O maior jogo da história do clube", declarou Eddie Howe antes do jogo.
- Faustino Asprilla em St. James Park -
E o time inglês correspondeu às expectativas, chegando perto de repetir a vitória de 29 anos atrás, quando venceu o Barcelona por 3 a 2 na Champions com um hat-trick do colombiano Faustino Asprilla (ex-Palmeiras e Fluminense), que estava presente nas tribunas de St. James' Park nesta terça-feira.
Depois de resistir sem grandes dificuldades aos ataques iniciais do Newcastle, o Barcelona foi gradualmente entrando no ritmo de um jogo difícil, em que os jogadores em nenhum omento se sentiram confortáveis.
Entre as poucas chances criadas no primeiro tempo, um corte de Dan Burn em um cruzamento de Raphinha quase foi direto para o gol, enquanto o zagueiro acompanhou a trajetória da bola com as mãos na cabeça (21').
O lance mais notável do primeiro tempo foi um chute de Fermín López que o Aaron Ramsdale defendeu sem dificuldades (35').
Depois do intervalo, o Newcastle manteve sua postura ofensiva, enquanto o Barcelona tentava, sem sucesso, surpreender no contra-ataque.
O melhor momento foi um passe de Raphinha que Robert Lewandowski bateu cruzado para muito longe do gol (66').
- Bola na trave, gol de Barnes e Yamal empata -
Definitivamente, não foi o melhor dia do time catalão, que perdeu praticamente todos os duelos físicos para os jogadores do Newcastle, comandado no meio-campo pelo italiano Sandro Tonali.
Com o Barça encurralado, o técnico Hansi Flick teve que recorrer ao banco de reservas e Dani Olmo e Marcus Rashford entraram em campo (70').
Mas pouco depois, o volante Marc Bernal, jovem de 18 anos que se tornou titular absoluto, sentiu um desconforto muscular e foi substituído por Marc Casadó (73').
Na reta final da partida, o Newcastle aumentou a pressão. Harvey Barnes acertou a trave e o brasileiro Joelinton finalizou aproveitando o rebote. Mas o gol foi anulado por impedimento (75').
Dez minutos depois, o próprio Barnes cabeceou livre para o fundo da rede, após um cruzamento pela direita.
Mas em um último suspiro, Dani Olmo tentou uma jogada individual dentro da área e foi derrubado pelo zagueiro Malick Thiaw. Na cobrança do pênalti, Yamal bateu com categoria para selar o empate.
