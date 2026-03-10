Bayern goleia Atalanta (6-1) e coloca um pé nas quartas da Champions

O Bayern de Munique, com uma brilhante atuação de Michael Olise, encaminhou sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória maiúscula por 6 a 1 sobre a Atalanta, na noite desta terça-feira (10), no jogo de ida das oitavas de final.

O clube bávaro impôs seu domínio logo no início com três gols em apenas 25 minutos, marcados por Josip Stanicic (12'), Michael Olise (22') e Serge Gnabry (25').

Diante de uma Atalanta completamente dominada em seu Estádio Gewiss, em Bergamo, o Bayern continuou atacando e balançou a rede mais três vezes, inclusive com um golaço de Olise (64').

O técnico do time alemão, Vincent Kompaby, decidiu poupar seu artilheiro Harry Kane, que marcou 45 gols em todas as competições nesta temporada e está se recuperando de uma lesão na panturrilha.

O único ponto negativo na atuação desta terça-feira, que de resto foi perfeita, foi a saída do lateral Alphonso Davies, que sofreu uma lesão séria e deixou o campo em prantos, e o gol de honra da Atalanta, marcado por Mario Pasalic (90'+3).

Na próxima quarta-feira, o time de Bergamo precisará de um milagre para reverter o resultado contra o implacável 'Rekordmeister', que marcou 28 gols em nove jogos da Liga dos Campeões.

Por outro lado, caso confirme sua classificação, o Bayern não terá uma tarefa fácil nas quartas de final, onde enfrentaria o Real Madrid ou o Manchester City.

