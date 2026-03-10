Assine
Guarda Revolucionária diz que atacou bases dos EUA no Bahrein e no Curdistão iraquiano

AFP
AFP
10/03/2026 19:08

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que atacou com mísseis bases americanas no Bahrein e no Curdistão iraquiano, informaram meios de comunicação iranianos nas primeiras horas desta quarta-feira (11, data local).

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim, o exército ideológico da república islâmica disse que foi disparada "uma grande quantidade" de mísseis balísticos contra a base da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein e contra outras três instalações na região curda do Iraque.

eua guerra ira iraque israel

