Sonhando com 'quádrupla coroa' e temendo cansaço, Arsenal encara Leverkusen na Champions

Líder da Premier League, semifinalista da Copa da Inglaterra e finalista da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal de Mikel Arteta visita o Bayer Leverkusen como franco favorito pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira às 14h45 (horário de Brasília), na Alemanha.

Mas o time comandado por Arteta pode estar sentindo nas pernas os efeitos de um calendário lotado, além do desgaste mental de ter que manter o foco em todas as competições e a imensa pressão por estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe de uma histórica conquista de quatro títulos.

Isso é especialmente verdadeiro para um time jovem que nunca venceu a Liga dos Campeões e não levanta um troféu importante desde 2020.

Esse ritmo implacável já custou ao clube londrino os dois últimos títulos da Premier League, que pareciam estar praticamente garantidos nesta altura da temporada.

Os 'Gunners' passaram com facilidade pela primeira fase da Liga dos Campeões, com oito vitórias em oito jogos, e se superarem o obstáculo alemão, terão um confronto teoricamente acessível nas quartas de final, contra o Sporting de Lisboa ou o norueguês Bodo/Glimt.

Mas com uma sequência tão intensa de jogos, tendo que mudar de ritmo a cada quatro dias, alguns observadores temem que a equipe possa sofrer um colapso físico na reta final da temporada.

- Hincapié enfrenta ex-clube -

Por outro lado, o adversário desta quarta-feira também chega à partida no momento em que disputa três competições.

Atualmente em sexto lugar na Bundesliga, o Leverkusen continua seu processo de reconstrução após uma pré-temporada tumultuada, na qual ficou sem o técnico Xabi Alonso e estrelas como Florian Wirtz, Granit Xhaka e o recém-contratado do Arsenal, Piero Hincapié.

"Somos fortes em casa. Temos chances lá, podemos vencer lá", declarou o espanhol Alejandro Grimaldo no sábado, após o empate em 3 a 3 contra o Freiburg, resultado que torna mais incertas as chances de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

As vitórias do Leverkusen sobre o Olympiacos na ida e na volta repescagem significou o primeiro triunfo da equipe bávara na fase eliminatória da Liga dos Campeões desde 2002, quando chegaram à final, mas perderam para o Real Madrid com o histórico golaço de voleio do francês Zinedine Zidane.

Enquanto o Arsenal poderá contar com o retorno do zagueiro francês William Saliba para a partida na BayArena, após ficar de fora das últimas semanas por lesão, o brasileiro Arthur, o espanhol Lucas Vázquez e o francês Loïc Badé estarão indisponíveis para o time alemão de Kasper Hjulmand devido a lesões.

"Estamos disputando três competições e agora vamos enfrentar o Arsenal na Liga dos Campeões... Não será fácil porque acho que não temos muitos jogadores disponíveis no momento. Mas vamos tentar", declarou o técnico dinamarquês.

O Arsenal, que perdeu seus últimos cinco confrontos eliminatórios contra times alemães — todos contra o Bayern de Munique —, não poderá contar com dois jogadores importantes no meio-campo: o espanhol Mikel Merino e o norueguês Martin Odegaard.

O zagueiro equatoriano Piero Hincapié estará disponível, retornando ao estádio de seu antigo clube, pelo qual disputou 166 partidas na Bundesliga.

Outro rosto familiar no Arsenal será o do atacante Kai Havertz, que marcou 46 gols em 150 jogos vestindo a camisa do Bayer Leverkusen entre 2016 e 2020.

