Incêndio em ônibus na Suíça deixa vários mortos e feridos

Um ônibus com passageiros a bordo pegou fogo nesta terça-feira (10) em uma localidade da Suíça, deixando vários mortos e outros feridos, informaram as autoridades.

O incidente ocorreu em Kerzers, no cantão de Friburgo, no oeste da Suíça, indicou a polícia em uma publicação nas redes sociais.

"Várias pessoas ficaram feridas e várias morreram", afirmou a polícia cantonal.

"A intervenção das equipes de resgate está em andamento. Por enquanto, as causas" do incêndio são desconhecidas, acrescentou.

A polícia disse que o incidente ocorreu por volta das 18h25 locais na Murtenstrasse, a rua principal dessa pequena localidade situada a 20 quilômetros a oeste da capital suíça, Berna.

A polícia pediu à população que se mantivesse afastada da área e seguisse as instruções das equipes de emergência.

A agência suíça de notícias Keystone-ATS informou que uma pessoa foi evacuada do local em um helicóptero.

As autoridades locais previam conceder uma coletiva de imprensa mais tarde nesta terça-feira.

ag/tw/rmb/ad/am