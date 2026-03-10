'Quero merecer estar na próxima fase', diz Guardiola antes de enfrentar Real Madrid

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, declarou nesta terça-feira (10), véspera do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, que seu objetivo é "merecer estar na próxima fase" e, para isso, espera que os 'Citizens' joguem seu futebol habitual.

"Na minha experiência, quando se chega à final ou semifinal da Liga dos Campeões, se você não estiver jogando o seu melhor, fica mais difícil", explicou Guardiola aos repórteres.

"Nesta competição, você pode ter sorte. Não são 38 jogos como na Premier League ou em LaLiga. Às vezes você merece avançar e não consegue, às vezes você joga muito mal e ainda assim se classifica", acrescentou.

Pep Guardiola conquistou a Liga dos Campeões três vezes como treinador, duas pelo Barcelona e outra pelo Manchester City.

O técnico catalão pediu à sua equipe que seja fiel a si mesma no Bernabéu e que não se deixe intimidar pela rica história do Real Madrid.

"Quero merecer estar na próxima fase. E a única maneira de merecer estar na próxima fase é sendo quem você é. Esse é o único jeito", afirmou Guardiola, buscando aliviar a pressão sobre seus jogadores.

"Se formos eliminados, fomos eliminados. É parabenizar o Real Madrid. Às vezes não é possível vencer porque o adversário é melhor. Mas pelo menos tentem, só tentem", concluiu.

