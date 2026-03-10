Sabalenka atropela Osaka e avança às quartas de final em Indian Wells

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka se manteve firme na luta por seu primeiro título do WTA 1000 de Indian Wells após derrotar com facilidade a japonesa Naomi Osaka pela quarta rodada, nesta terça-feira (10).

Sabalenka, que nunca venceu este torneio realizado no deserto da Califórnia, venceu Osaka por 6-2 e 6-4 num duelo que durou uma hora e 20 minutos.

"No geral, estou feliz por ter pressionado tanto ela, por ter apresentado uma variedade no jogo de hoje", disse Sabalenka, que alternou seus potentes golpes de fundo com subidas eficazes à rede.

"Acho que ela ficou um pouco confusa nos momentos decisivos, e fico feliz em ver isso", disse Sabalenka. "Estou feliz de ver que meu saque funcionou bem e, na devolução, joguei um tênis excelente".

A número um do mundo fez valer a força do seu saque, disparando oito aces contra quatro de Osaka, e quebrando o serviço da japonesa três vezes em nove oportunidades.

Este foi apenas o segundo duelo entre as duas, ambas quatro vezes campeãs de torneios do Grand Slam.

Osaka venceu o primeiro em 2018, em sua trajetória rumo ao seu primeiro título de Grand Slam, no US Open.

"É realmente uma loucura", disse Sabalenka sobre o fato de não terem se enfrentado mais vezes.

Mas ela previu que haverá mais confrontos no futuro, já que Osaka, agora número 16 do ranking, retoma o ritmo no circuito da WTA após um período de afastamento das quadras em 2023 e o nascimento de sua filha, Shai, em julho daquele ano.

Aryna Sabalenka, vice-campeã em Indian Wells em 2023 e 2025, continuará sua busca pelo primeiro título no prestigiado torneio na Califórnia enfrentando na quinta-feira, nas quartas de final, a bielorrussa vai enfrentar a vencedora da partida desta terça-feira entre a jovem canadense Victoria Mboko, de 19 anos, décima do ranking, e a americana Amanda Anisimova, de 20 anos, sexta do ranking.

